В Рязани вновь подешевел проезд при оплате картой

1 октября в Рязани перезапустили акцию, по которой проезд в общественном транспорте становится дешевле при оплате банковской картой (но не всякой). Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

1 октября в Рязани перезапустили акцию, по которой проезд в общественном транспорте становится дешевле при оплате банковской картой. Распространяется она только на платежную систему «Мир».

Вместо 23 рублей одна поездка будет стоить 19 рублей. Разницу перевозчику компенсирует платежная система.

Оператор автоматизированной системы оплаты проезда «УмКА» напомнил, что к АСОП подключены все организации, обслуживающие городские маршруты, а значит безналичную оплату обязаны принимать в любой маршрутке, автобусе и троллейбусе.

Что делать, если карту не принимают, в управлении транспорта рассказывали ранее.Правила акции и контакты для обратной связи указаны на сайте оператора.

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