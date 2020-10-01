В больницах Рязани увеличилось количество больных, зараженных коронавирусом

Последние новости по коронавирусу в Рязани - продолжается прирост больных. Фото: Артем КИЛЬКИН

На утро 1 октября в больницах Рязанской области находятся 218 пациентов с коронавирусом, в том числе двое детей. Сутками ранее в больницах лежало на 13 человек меньше.

Как отметили в минздраве, состояние 51 (+7) человека врачи оценивают как удовлетворительное, 153 (+6) пациентов – средней тяжести. В тяжелом состоянии находятся 14 человек, из них 7 (-1) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

«У остальных зараженных коронавирусом болезнь протекает в легкой форме. Они находятся на карантине и лечатся на дому», - говорится в сообщении минздрава.

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