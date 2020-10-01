Бани на улице Семена Середы временно закроют. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бани на улице Семена Середы временно закроются, сообщает пресс-служба администрации Рязани. По информации властей, причина в том, что с 1 октября МП «МКЦ» по решению суда на праве хозяйственного ведения принимает имущество, которое ранее использовалось ООО «Банный сервис».

Муниципальное предприятие проверит все узлы и агрегаты, оформит разрешение на использование особо опасных объектов.

«Просим жителей с пониманием отнестись к временному закрытию банного комплекса, так как эти мероприятия необходимы», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что после проверки в 2019 году выяснилось, что договор аренды банного комплекса с ООО «Банный сервис» заключен с нарушениями антимонопольного законодательства. Договор не проходил согласований в администрации Рязани и являлся экономически невыгодным, так как ежемесячная стоимость аренды составляла 60 тысяч рублей сроком на 10 лет (читать подробнее).

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