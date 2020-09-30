Севастопольская аллея к сроку сдачи оказалась в зачаточном состоянии

Фото: gtrkoka.ru

30 октября заканчивается первоначально обозначенный срок благоустройство Севастопольской аллеи в Рязани. Там должны были появиться ровная асфальтовая дорожка, лавочки, освещение.

Вместо, этого, как сообщает ГТРК «Ока», на дорожке лишь щебенка, о скамейках «речь даже не идет», а «вырубленные еще летом кустарники так и лежат на земле». Фонари тоже не работают.

Всего на благоустройство Севастопольской аллеи есть два контракта. Первый, на 3,8 млн рублей, предусматривал укладку почти 2000 квадратных метров асфальта, установку 17 столбов со светильниками и 22 скамей. Закупка проводилась еще весной, и именно в ней обозначен срок до 30 сентября.

Второй контракт, на 2 млн рублей, добавляет 750 «квадратов» асфальтового покрытия, 14 скамей и 5 фонарей. Однако по состоянию на 30 сентября на сайте госзакупок он значится незаключенным. С момента заключения на исполнение отводится неделя.

В обоих случаях подрядчиком выступает ООО "Союзстрой".