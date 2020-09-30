Компания «Мармакс» представила проекты подземного паркинга бизнес-класса

Компания "Мармакс".

Компания «Мармакс» представила проекты подземного паркинга в домах бизнес-класса «Наследие Современности» и «Достояние на Чапаева».

Парковочный вопрос волнует, пожалуй, большинство автолюбителей нашего города. Будучи автомобилистом, и на выбор нового дома смотришь иначе. Хочется не только с комфортом разместиться, но и быть спокойным за сохранность любимой машины.

Компания "Мармакс".

В паркингах «Мармакс» продумано все: от цветовой гаммы до разметки.

«Элегантный и современный, но в то же время дерзкий интерьер паркинга в комплексах привлекает внимание с первого взгляда. Четкие линии и геометрия встроенных потолочных ламп, контраст черного и белого — все это настроит жителей на рабочий лад утром и на приятное путешествие в выходные», — поделились в пресс-центре.

Жителей также не оставят равнодушными: оригинальное световое оформление паркинга, бесконтактный доступ на территорию и многие решения, популярные сейчас в жилых комплексах мегаполисов.

Компания "Мармакс".

Узнавайте подробности у специалистов компании «Мармакс»: 500-005. Квартир в комплексе осталось всего 15, не упустите свой шанс.

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