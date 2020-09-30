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В Рыбновском районе приняли отставку главы и выбрали нового

Депутаты местной Думы проголосовали за Александра Котягина. Ранее он возглавлял сельское поселение
Источник:kp.ru
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Александр Котягин. Фото: ryazpressa.ru

Александр Котягин. Фото: ryazpressa.ru

В Рыбновском районе избрали главу муниципального образования. Депутаты местной Думы сначала приняли отставку Натальи Миронковой, а затем проголосовали за Александра Котягина. После присяги Котягин вступил в должность.

Миронкова была председателем Рыбновской районной Думы на протяжении 8 лет. Ее преемник до депутатства 6 лет возглавлял администрацию Батуринского сельского поселения.

- Александр Павлович не понаслышке знает административную работу, его уважают коллеги и поддерживает население, - цитирует издательство «Пресса» заместителя председателя районной Думы Григория Колотилина.