Стало известно училище, куда для поступления дочери отец готов был отдать 800 тысяч рублей

Стало известно, в какое среднее учебное заведение должна была поступить дочь жителя Московской области за взятку в 800 тысяч рублей. Как подтвердил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах, это Сасовское летное училище гражданской авиации.

Напомним, по данным следствия, двое рязанцев предложили жителю Подмосковья помочь в поступлении его дочери в училище, но для этого через посредников он должен был передать 800 тысяч рублей (читать подробнее).

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