В Рязани возбудили дело о крупной взятке за поступление в ссуз

Следователи Рязанского МСО возбудили уголовное дело в отношении двух жителей Рязани, подозреваемых в посредничестве во взяточничестве и покушении на дачу взятки в крупном размере.

По данным следствия, в июне 2020 года двое рязанцев предложили жителю Подмосковья помочь в поступлении его дочери в одно из рязанских учебных заведений (не вуз – Ред.). Мужчине необходимо было дать посредникам 800 тысяч рублей, чтобы потом передать их в качестве взятки должностным лицам учебного заведения.

После того, как стороны договорились, днем 13 августа в одном из рязанских кафе житель Подмосковья во время встречи с посредником передал ему взятку в размере 10 900 долларов.

По данным «Комсомолки», учебное заведение находится на территории Рязанской области, а момент передачи взятки зафиксирован в Рязанском районе. Там и возбудили уголовное дело.

Расследование продолжается.

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