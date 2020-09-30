В Рязанской области продолжает расти количество детей, зараженных коронавирусом

Согласно последним новостям по коронавирусу в Рязани и области на 30 сентября, врачи выявили 8176 случаев заражения. Еще 45 тестов находятся на подтверждении.
По данным опергруппы, в настоящее время коронавирусом в Рязанской области болеет 651 ребенок.
Статистика больных детей по возрасту:
- 20 до 1 года;
- 50 по 1 году;
- 30 по 2 года;
- 37 по 3 года;
- 35 по 4 года;
- 29 по 5 лет;
- 38 по 6 лет;
- 34 по 7 лет;
- 43 по 8 лет;
- 31 по 9 лет;
- 31 по 10 лет;
- 45 по 11 лет;
- 38 по 12 лет;
- 32 по 13 лет;
- 35 по 14 лет;
- 46 по 15 лет;
- 39 по 16 лет;
- 38 по 17 лет.
Ранее мы сообщали о количестве зараженных людей по районам Рязани (приводим полную статистику).
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