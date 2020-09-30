В новом сезоне музыкального шоу «Голос» будут участники из Рязани. Фото: Михаил ФРОЛОВ

9 октября на Первом канале стартует девятый сезон шоу «Голос», сообщает «РГ».

Как отмечает издание, в проекте, который начнется со «слепых прослушиваний», будут участвовать и таланты из Рязани.

Напомним, в 2015 году в шоу «Голос» участвовала известная рязанская певица Элла Хрусталева, где в одном из туров уступила будущему победителю иеромонаху Фотию (читать подробнее).

Кстати, в креслах наставников в новом сезоне займут Полина Гагарина, Валерий Сюткин, Сергей Шнуров и рэпер Баста. Да и правила не изменились.

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