Коронавирус проникает все в новые населенные пункты Рязанской области

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции обновил данные по географии распространения инфекции в регионе. Из 45 выявленных случаев, которые находятся в настоящее время на подтверждении в региональном минздраве, 18 приходятся на Рязань.

Из районных центров максимальным приростом – плюс пять человек – отметился Скопин. По три новых случая зафиксировано в Сасове и Шилове.

Впервые с начала пандемии COVID-19 отмечен в двух населенных пунктах – Назарьево Сараевского района и Кистенево Чучковского района.

С полной статистикой по населенным пунктам можно ознакомиться по ссылке. Ниже приводим лишь те их них, где произошли изменения по сравнению с 29 сентября:

- Рязань – 4273 случая с начала пандемии (+18 случаев за сутки);

- Скопин – 205 (+5);

- Сасово – 191 (+3);

- Рыбновский район – 147 (+2) (Баграмово – 12(+2);

- Скопинский район – 141 (+1) (Высокое – 2 (+1);

- Касимовский район – 132 (+1) (Елатьма – 8 (+1);

- Спасский район – 127 (+1) (Дегтяное – 4 (+1);

- Шилово – 102 (+3);

- Сараевский район – 68 (+2) (Борец –2 (+1), Назарьево-1);

- Кораблино – 52 (+2);

- Старожилово – 47 (+1);

- Сараи – 45 (+1);

- Милославское – 34 (+2);

- Чучковский район –34 (+2) (Пертово – 9 (+1), Кистенево-1);

- Ухолово – 30 (+1).

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