Федеральное СМИ пыталось понять, чем Рязань отличается от других городов

В Рязани отмывают памятник Есенину, но нужно отмыть весь город. Фото: администрация Рязани.

Корреспондент федерального портала РИА «Новости» побывала в Рязани и написала репортаж, как город в 180 км от Москвы ищет свою идентичность. Практически в каждом абзаце мелькают Есенин, «грибы с глазами» и косопузые мужики.

Как справедливо заметила журналистке экскурсовод Ксения Паначева, туризм, а речь идет о внутреннем туризме, как приоритетном направлении развития Рязанской области, это не грибы с глазами, не музеи и гостиницы, а благоустройство.

— Это ровный асфальт, урны, из которых ничего не вываливается, комфортные туалеты и регулярная уборка. Я бы начала с того, что отмыла город и занялась благоустройством скверов и парков в историческом центре города, — говорит Паначева.

Кстати, на ближайшие дни у Ксении запланировано множество экскурсий по ухоженному историческому центру, который со всех сторон уверенно зажимают новостройки из стекла и пластика.

По мнению дизайнера Григория Хаустова, еще одного спикера московской журналистки, что такими темпами Рязань растеряет идентичность и станет похожей на любой другой обычный российский город – в облицовочной плитке.

— Торговые центры и многоэтажки окупают себя быстро, а на объектах деревянного зодчества не заработаешь. А турист приезжает туда, где можно увидеть идентичность и с ней познакомиться. С таким бездействием у нас только кремль останется, — отметил Хаустов.

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