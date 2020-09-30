В Рязанской области выявили еще 43 больных коронавирусом

Коронавирус дает о себе знать. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По информации оперативной рабочей группы регионального правительства 30 сентября текущего года в регионе выявлено еще 43 случая заражения коронавирусной инфекцией.

Суммарно с начала пандемии в Рязанской области заболевание COVID-19 подтвердилось у 8176 человек. Еще 45 положительных тестов находятся на подтверждении в региональном министерстве здравоохранения.

Несложно посчитать, что вместе с условно зараженными под контролем врачей находятся 8221 житель Рязани и области.

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