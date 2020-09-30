В двух районах Рязанской области отремонтируют дороги за 440 млн рублей

В Захаровском и Пронском районах Рязанской области в 2021 году капитально отремонтируют 19,5 км дорог. Торги на проведение работ уже объявлены и начнутся с суммы почти 443 млн рублей.

Самый большой участок (15 км) – на дороге между селами Захарово и Большое Коровино – должны сдать к сентябрю 2021 года. На нем помимо замены асфальта установят три новых автобусных остановки вместо существующих с восстановлением тротуаров. Также в смете есть лестничный сход с пандусом.

В Пронском районе приведут в порядок участок протяженностью 2,5 км между Большим Селом и Погореловским, а также 1,9 км в самом Пронске (от перекрестка улицы Есенина с дорогой Рязань – Пронск – Скопин до Плотно-Пушкарской, 45).