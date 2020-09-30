В Рязанской области проверят систему оповещения

2 октября прозвучит сигнал.
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
2 октября в 10 часов 25 минут в Рязанской области будет проведена техническая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения. Об этом сообщил сайт ГУ МЧС по Рязанской области.
Во время проведения тренировки и звучания электрических сирен ведомство просит сохранять спокойствие, оставаться на своих местах и не прерывать занятия или работу.
Через 10 минут, в 10 часов 35 минут будет произведено замещение телерадиоэфира проверочным сигналом оповещения.
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