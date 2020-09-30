В Рязанской области проверят систему оповещения

2 октября прозвучит сигнал. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

2 октября в 10 часов 25 минут в Рязанской области будет проведена техническая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения. Об этом сообщил сайт ГУ МЧС по Рязанской области.

Во время проведения тренировки и звучания электрических сирен ведомство просит сохранять спокойствие, оставаться на своих местах и не прерывать занятия или работу.

Через 10 минут, в 10 часов 35 минут будет произведено замещение телерадиоэфира проверочным сигналом оповещения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!