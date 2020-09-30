В Рязанской области скончалась Заслуженный работник торговли России.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Рязанской области на 79-м году жизни скончалась ветеран труда, Заслуженный работник торговли Российской Федерации, бывший председатель Совета Путятинского райпо, экс-депутат районной Думы Лидия Ивановна Курилкина.
Потребительская кооперация Рязанской области глубоко скорбит по поводу смерти ветерана труда.
«Добрую память о ней сохранят десятки людей, которые жили и работали рядом с ней. Выражаем искренние и глубокие соболезнования родным и близким покойной», - говорится в некрологе.
Лидия Курилкина была одним из учредителей православного прихода Архангельского храма в селе Путятино. В 2012 году ее наградили Почетной грамотой Рязанской областной Думы за многолетний добросовестный труд, содействие социальной и экономической политике.
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