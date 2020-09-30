В восьми районах Рязанской области 30 сентября отключили электричество.

30 сентября в восьми районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Захаровский район:

- деревня Безлычное, село Федоровское — с 08:00 до 17:00;

- село Пупкино — с 10:00 до 16:00.

Сараевский район:

- село Напольное — с 09:00 до 17:00.

Клепиковский район:

- деревня Аносово, деревня Артемово, село Барснево, деревня Желудково, деревня Извеково, деревня Корякино, деревня Неверово, деревня Озерки, деревня Соловово, деревня Сосы, деревня Сусово, деревня Уткино, деревня Щурово, деревня Бахметьево, деревня Большая Каменка, деревня Зыково, деревня Кондаково, деревня Максино, деревня Малая Каменка, деревня Муночь, деревня Филино, деревня Филотово, деревня Чиряты, деревня Шабаево — с 09:00 до 17:00.

Старожиловский район:

- село Большие Поляны — с 09:00 до 17:00.

Ухоловский район:

- село Дегтяные Борки — с 09:00 до 17:00.

Спасский район:

- село Веретье, село Городное, деревня Большие Лупяжи, поселок Лесхоза, деревня Велье-Родионовка, село Кидусово, село Бельское, село Дорофеево, поселок Новый Кудом — с 09:00 до 17:00.

Пителинский район:

- село Темирево — с 09:00 до 17:00.

Кораблинский район:

- село Ерлино, деревня Дроково — с 10:00 до 12:00.

В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.

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