В Московском районе за сутки выявили очередной прирост больных коронавирусом

Мэрия продолжает публиковать последние данные по коронавирусу в Рязани. Фото: Олег УКЛАДОВ

Последние новости по коронавирусу в Рязани на сегодня, утро 30 сентября - в Рязанской области зарегистрировали 8176 человек с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом коронавирус. Из них 4255 человек проживают в Рязани.

Мэрия Рязани обновила данные по количеству зараженных в районах города:

- в Московском районе – 1365 (+9 за сутки) случаев;

- в Октябрьском районе – 1194 (+4) человека заболели;

- в Железнодорожном районе – 1031 (+5) случай;

- в Советском районе – 665 (+6) случаев заражения.

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