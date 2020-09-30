Минтранс назвал главных нарушителей среди сервисов такси в Рязани. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В сентябре региональный минтранс вместе с полицией провел пять рейдов и выявил нарушения в работе сервисов такси. На всех нарушителей инспекторы составили административные протоколы.

Среди нарушения в работе такси значатся:

- предпринимательская деятельность без разрешения – шесть протоколов;

- управление автомобилем с незаконно установленным фонарем такси – два;

- отсутствие на автомобиле цветографической схемы легкового такси или опознавательного фонаря - четыре;

- отсутствие в салоне информации – четыре.

Наибольшее количество правонарушителей в Рязани зарегистрированы в сервисах заказа такси «Максим» - 3, «Яндекс.Такси» - 4.

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