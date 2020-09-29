В Рязани из-за реконструкции перекрестка перекроют движение по улице Советской Армии

Кадр телекомпании "Город".

Пресс-служба администрации Рязани сообщает, что с 12.00 30 сентября (среда) до 23.00 27 октября (вторник) в Рязани перекроют движение по улице Советской армии на участке от дома №3 до пересечения с улицей Большой. Здесь идет реконструкция перекрестка.

Напомним, что на этом участке проходит маршрут автобуса №20 – в схему его движения внесут изменения. Автобусы временно будут следовать по улице Большой до пересечения с улицей Тимакова, далее подниматься наверх и уходить на Касимовское шоссе.

На время проведения работа установят соответствующие информационные щиты и дорожные знаки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!