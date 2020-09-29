Школы Рязани не планируют закрывать на двухнедельные каникулы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рязанские школы не собираются закрывать на двухнедельные каникулы. По крайней мере, в настоящее время. Об этом сообщило министерство образования Рязанской области.

«Каждая школа уходит на каникулы в соответствии своего календарного плана. Никаких дополнительных ограничительных мер вводить не планируем», - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Москве школьники отправятся на каникулы, которые пройдут с 5 по 18 октября.

Отметим, что по состоянию на 28 сентября в Рязани из коронавируса и ОРВИ 69 классов в 33 школах, а также одна группа в детском саду находятся на карантине (читать подробнее).

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