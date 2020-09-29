Из-за реконструкции моста возле цирка изменится схема движения автобуса №11

Жители поселка Борки обратились к управлению транспорта с просьбой пересмотреть схему движения автобусов, чтобы обеспечить доступность школ №№6 и 7, а также Рязанского Дворца детского творчества. Люди предложили пустить маршрут №11 через улицу Соборную, Кремлевский вал и улицу Грибоедова.

Чиновники посчитали, что такое предложение целесообразно, поэтому пока мост по улице Ленина будет перекрыт, автобусы будут следовать по предложенному пути.

Кроме того, жители предложили внести изменения в схему движения маршрута №10 и организовать путь через остановку «Дом художника». Это предложение чиновники пообещали проработать.

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