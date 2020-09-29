Мама с ребенком пострадали под Рязанью от взрыва самогонного аппарата. Фото: издательство "Пресса".

Вечером 24 сентября в одной из квартир в поселке Искре прогремел взрыв, причиной которого стал работавший в комнате самогонный аппарат.

В результате взрыва два человека – 32-летняя женщина и ее 11-летний сын – получили ожоги 1-2 степени. С травмами их госпитализировали в одну из больниц.

Как сообщает издательство «Пресса», ударная волна выбила окна, остекление на лоджии и повредила потолочные панели.

В настоящее время устанавливаются причины происшествия. По предварительным данным, взорвались пары алкоголя.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!