Вторая волна коронавируса в Рязани? В регионе выявили еще 40 зараженных человек. Фото: Борис КУДРЯВОВ

29 сентября в Рязанской области выявили еще 40 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативная группа регионального правительства. С начала пандемии в Рязани и области заболевание COVID-19 подтвердилось уже у 8133 человек.

Еще 43 положительных теста находятся на подтверждении в министерстве здравоохранения Рязанской области.

Таким образом, вместе с условно зараженными под контролем рязанских врачей находятся 8176 человек.

Ранее мы приводили статистику по количеству зараженных в районах Рязани. В лидерах по-прежнему Московский и Октябрьский округа (читать подробнее).

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