В Захарове изъяли и уничтожили 7,5 тонн молочной продукции

Захаровский молзавод в Рязанской области оштрафован на 100 тысяч рублей. Таково решение арбитражного суда от 21 сентября, еще не вступившее в законную силу. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

- Предприятие признано виновным в нарушении требований технических регламентов «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности молока и молочной продукции», - комментируют в ведомстве.

Совместная проверка Россельхознадзора и полиции нагрянула на улицу Центральную, 10 села Захарово в марте текущего года. В рефрижираторе вместе с доброкачественной продукцией обнаружена обезличенная, то есть установить дату ее изготовления и сопоставить с ветеринарными документами было невозможно. В итоге 7,5 тонн сомнительной «молочки» уничтожили.