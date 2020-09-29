В Рязани маршрутка №85 пересекла двойную сплошную, чуть не попав в ДТП

На одной из улиц Рязани маршрутка №85 пересекла двойную сплошную линию и чуть не совершила дорожно-транспортное происшествие. Видео с моментом пересечения выложили в паблике «Подслушано у водителей в Рязани (из-за нецензурной лексики публиковать опубликовать его не можем – Ред.).

«В ГИБДД уже отправил. Хотелось бы услышать, правильно ли я сделал? Или "он же никому не помешал!" Всем ровных дорог и поменьше таких товарищей за рулем», - отметил автор видеоролика в описании.

Отметим, что подписчики в целом поддержали автора ролика: «Этот водитель людей везет и грубо нарушает ПДД, пересек две сплошные. Мог совершить ДТП со встречной машиной».

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