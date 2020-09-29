В рязанское УРТ прибыли еще 20 автобусов из Москвы. Фото: администрация Рязани.

В рязанское УРТ по лизинговому договору поступили 20 автобусов, сообщает пресс-служба городской администрации.

«После прохождения всех необходимых процедур техника выйдет на городские маршруты», - говорится в сообщении.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в УРТ прибыли пять автобусов из Москвы. Всего, по информации властей, в распоряжение муниципального предприятия поступят 50 машин.

«Все московские автобусы находятся в хорошем техническом состоянии», - отметили тогда чиновники (читать подробнее).

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