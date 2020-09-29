В шести районах Рязанской области 29 сентября отключат электричество. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

29 сентября в шести районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Захаровский район:

- село Захарово (улица Победы) — с 08:00 до 17:00;

- село Федоровское — с 12:00 до 17:00.

Старожиловский район:

- поселок Старожилово, деревня Ивановские Выселки — с 08:00 до 17:00;

- деревня Кареево — с 09:00 до 17:00.

Сапожковский район:

- село Морозовы Борки — с 09:00 до 17:00;

- село Собчаково — с 10:00 до 16:00.

Шиловский район:

- село Мосолово — с 09:00 до 17:00.

Сараевский район:

- село Напольное — с 09:00 до 17:00.

Кораблинский район:

- деревня Крутое, село Яблонево, деревня Ерлино-Выселки — с 10:00 до 12:00;

- деревня Ковалинка — с 13:00 до 15:00.

В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!