Молодых людей, пытавшихся довести девочку из Рязани до суицида, осудили за попытку убийства

В Рязани огласили приговор в отношении 22-летнего жителя города Лянтор Ханты-Мансийского автономного округа и 24-летней жительницы Нового Уренгоя. Их признали виновными в покушении на убийство.

Следствие и суд установили, пара вместе с другими сообщниками через соцсеть «ВКонтакте» вовлекли в процесс виртуального общения несовершеннолетнюю рязанку. Они установили контроль над ее сознанием, поэтапно подавляли ее волю. В итоге добились того, что подросток нанесла себе глубокие порезы.

Как сообщает областная прокуратура, в дальнейшем сообщники решили довести дело до убийства. Путем психологических манипуляций они убедили ребенка выпрыгнуть из окна, но замысел, к счастью, не был доведен до конца – подростку своевременно оказали квалифицированную психологическую помощь.

Изучив все доводы сторон, суд приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в ИК строгого режима, а его сообщницу к 6 годам лишения свободы условно.

Кроме того, с учетом частичного возмещения удовлетворены иски потерпевшей стороны о взыскании морального вреда на общую сумму 895 тысяч рублей.

Как пояснил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах, в данном случае следователи и прокуратура квалифицировали преступление именно как покушение на убийство, а не склонение к совершению самоубийства, чтобы наказание было максимально суровым. Но приговор в законную силу еще не вступил, и наверняка будет обжалован.

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