На карантин по ОРВИ и коронавирусу ушли 69 классов в 33 школах Рязани

Рязанским детям, чьи классы ушли на карантин, приходится учиться дистанционно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По состоянию на 28 сентября в Рязани из коронавируса и ОРВИ 69 классов в 33 школах, а также одна группа в детском саду находятся на карантине, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Говоря конкретнее, на карантин по ОРВИ ушли 63 класса в 28 школах, на карантин по COVID-19 — шесть классов в пяти школах и одна группа в детском саду.

«Учебный процесс в указанных школах не остановлен, учеба проходит в дистанционном режиме», - говорится в сообщении.

Ранее, напомним, мы сообщали, что по состоянию на 25 сентября образовательный процесс приостановили в 64 классах 28 школ. Такую информацию озвучила глава администрации Рязани Елена Сорокина (читать подробнее).

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