На вандалов, разгромивших парк имени Гагарина, заявили в полицию. Фото: RZN LIFE l НОВОСТИ l РЯЗАНЬ.

В ночь 28 сентября вандалы разнесли лавки и урны в парке имени Гагарина, сообщается в паблике Rzn_Life.

«Повреждено больше половины лавок и урн», - говорится в сообщении анонимного подписчика.

Управление благоустройство администрации Рязани отреагировало на указанный факт вандализма и написало заявление в правоохранительные органы.

«В настоящее время территорию парка привели в порядок», - подчеркнули в пресс-службе городской администрации.

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