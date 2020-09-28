На вандалов, разгромивших парк имени Гагарина, заявили в полицию. Фото: RZN LIFE l НОВОСТИ l РЯЗАНЬ.
В ночь 28 сентября вандалы разнесли лавки и урны в парке имени Гагарина, сообщается в паблике Rzn_Life.
«Повреждено больше половины лавок и урн», - говорится в сообщении анонимного подписчика.
Управление благоустройство администрации Рязани отреагировало на указанный факт вандализма и написало заявление в правоохранительные органы.
«В настоящее время территорию парка привели в порядок», - подчеркнули в пресс-службе городской администрации.
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