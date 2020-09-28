Дмитрий Медведев: Личные приемы должны проводить все руководители «Единой России» на местах

Фото: РОО "Единая Россия".

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев 25 сентября провел личный прием граждан. По окончании Единого дня приема он подготовил поручения о работе партии по четырем направлениям.

Первое — возможное расширение программы «Земский доктор». В частности, чтобы она заработала не только в населенных пунктах до 50 тысяч жителей, но и в более крупных.

Второе — Правозащитному центру «Единой России» и партпроекту «Крепкая семья» было поручено оценить механизмы защиты материнского капитала: зачастую семьи не могут восстановить право на него, если сделку с недвижимостью, купленной при помощи господдержки, признали недействительной.

Третье направление работы касается интересов маломобильных граждан: партия займется разработкой поправок, согласно которым пандусы у подъезда можно будет установить без проведения общего собрания жителей, если на это не расходуются деньги собственников квартир.

Четвертое – принятие до конца 2020 года депутатами Государственной Думы закона о гаражной амнистии. По словам Дмитрия Медведева, сегодня без надлежащего оформления остаются более 3,5 млн гаражей и земельных участков. Это связано с усложненной процедурой оформления правоустанавливающих документов.

«Подобного рода приемы должны проводить все руководители «Единой России» на местах. Это возможность пообщаться с людьми и решить те проблемы, которые копятся», – отметил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

В этот день тематические приемы были организованы в Рязанской региональной общественной приемной «Единой России».

Депутат Государственной Думы, региональный координатор партийного проекта «Новая школа» Елена Митина совместно со Всероссийской общественной организацией «Воспитатели России» при поддержке Фонда президентских грантов ответила на вопросы родителей дошкольников. Заявителей интересовало, как получить логопедическую помощь в детском саду, обеспечены ли дошкольные учреждения средствами индивидуальной защиты, будет ли продолжено строительство пристроек к детским садам.

Член Рязанского Регионального отделения общероссийской общественной организации «Ассоциации юристов России» Светлана Сидорова провела очную и дистанционные консультации заявителей. В частности, одно из обращений касалось предоставления жилья выпускнику школы-интерната. По словам Светланы Сидоровой, мужчина все делает правильно: добился, чтобы было реализовано его право на жилплощадь, регулярно контролирует, как продвигается очередь.

По вопросам, поступившим дистанционно, были даны развернутые ответы.

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