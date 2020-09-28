Роспотребнадзор во время проверки выявил нарушения в двух крупных торговых центрах

28 сентября сотрудники Роспотребнадзора проверили два крупных торгово-развлекательных центра Рязани, сообщает оперативная группа.

В течение дня специалисты ведомства проинспектировали соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и правил в ТРЦ «Виктория Плаза» и «Премьер».

Особое внимание «свекольные мундиры» уделили наличию масок и перчаток у продавцов, доступности средств для дезинфекции рук, обеспечению безопасной дистанции, в том числе нанесению специальной разметки.

По итогам рейда в отношении некоторых организаций возбудили дела об административных правонарушениях.

Напомним, ранее губернатор Рязанской области Николай Любимов понадеялся, что региону удастся избежать серьезного всплеска заболеваемости коронавирусом в предстоящий осенне-зимний период (читать подробнее).

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