В мэрии объяснили, как у школы №13 образовалась толпа детей

В администрации Рязани объяснили, как у входа в школу №13 образовалась толпа детей. По данным властей, чтобы не распространять коронавирус, в школах города организация учебного процесса проходит по специально разработанному расписанию уроков и графику прихода детей.

«В школе №13 работают два входа для учеников. Через центральный вход с 7:30 до 8:00 заходят ученики 1-3 классов (250 человек), из них 60 человек прибывают на школьном автобусе», - говорится в сообщении.

Что касается скопления детей 28 сентября, то произошло это из-за одновременного прибытия рейсового автобуса №13 и автобуса школьного.

«Руководству школы указано на необходимость неукоснительного соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, проведения четкой информационно-разъяснительной работы с учащимися и их родителями и принятия конструктивного решения по вопросу пропускного режима в каждом конкретном случае», - доложили чиновники.

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