В 17 городах и селах Рязанской области выявили новые случаи коронавируса

Над Рязанью сгущаются тучи второй волны...

28 сентября в Рязанской области обновили официальную географию распространения конавируса.

Из 40 положительных тестов, которые в настоящее время находятся на подтверждении, 17 приходится на Рязань. Из других городов, поселков и сел региона максимальным приростом – плюс три новых случая – отметился райцентр Шилово. Еще сразу в пяти райцентрах зафиксировано по два новых случая: Рыбное, Сасово, Михайлов, Спас-Клепики, Кадом.

С полной статистикой по населенным пунктам можно ознакомиться по ссылке. Ниже приводим лишь те их них, где произошли изменения по сравнению с 27 сентября:

- Рязань – 4231 случаев с начала пандемии (+17);

- Рязанский район – 378 (+2) (Подвязье – 19 (+1), Долгинино – 2 (+1);

- Рыбное – 210 (+2);

- Скопин – 200 (+1);

- Сасово – 187 (+2);

- Шиловский район – 149 (+1) (Лесной – 44 (+1);

- Шилово – 98 (+3);

- Михайлов – 87 (+2);

- Сараевский район – 66 (+1) (Кривское – 6 (+1);

- Александро-Невский район – 55 (+1) (Ново-Тюшовое –2 (+1);

- Шацкий район – 51 (+1) (Черная Слобода – 14 (+1);

- Спасск-Рязанский – 46 (+1);

- Сараи – 43 (+1);

- Спас-Клепики – 33 (+2);

- Путятино –21 (+1);

- Кадом – 21 (+2).

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