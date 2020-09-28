Перед входом в рязанскую школу №13 сняли на фото толпу детей. Фото: https://vk.com/rzn_city

Перед началом уроков на входе в школу №13 собралась толпа детей. Фото опубликовал анонимный подписчик паблика «Рязань». В описании аноним указал, что снимок сделан в 07:34, а школьников еще не запускают на занятия.

«Вот такой ужас творится в 13-й школе. Школа открывается в 7:30, но время 7:34 - детей еще не пускают. Маленький коридор заполнен детьми, еще столько же стоят на улице, это пока погода позволяет, а будут холод, что тогда? Не все родители могут приводить детей ровно к открытию, многие раньше приводят. И какое соблюдение дистанции из-за коронавируса, если дети битком там стоят!» - говорится в сообщении.

Напомним, ранее зампред регионального правительства Роман Петряев заявил, что если ребенку нравится, и он съедает свой горячий обед в школе, значит правительство Рязанской области справилось (читать подробнее).

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