В Рязани патрульный автомобиль ДПС попал в ДТП

Утром 28 сентября на улице Советской Армии на регулируемом перекрестке произошло столкновение патрульного автомобиля ДПС Skoda Rapid и автомобиля ВАЗ 14-ой модели, сообщает УГИБДД России по Рязанской области.

«Патрульный автомобиль двигался с включенными проблесковыми маячками и включенным специальным звуковым сигналом», - говорится в сообщении.

В результате ДТП автомобили получили механические повреждения. Никто из людей не пострадал.

По данному факту проводится проверка.

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