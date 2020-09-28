В Рязанской области с большим трудом сдерживают вторую волну COVID-19

В понедельник, 28 сентября, в Рязанской области выявили 41 новый случай заражения COVID-19. Таким образом, с начала пандемии заболевание подтвердилось у 8093 рязанцев.

Еще 40 положительных первых тестов находятся на подтверждении в региональном минздраве, вместе с ними общее число заразившихся составляет 8133 человека.

График ежесуточного прироста заболеваемости в Рязанской области постепенно ползет вверх. При этом нужно отметить, что рост заболеваемости в нашем регионе не такой резкий, как в среднем России. Только за день в стране выявлено 8135 новых случаев. Столь высоких показателей не фиксировалось с 16 июня.