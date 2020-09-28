Рязанские инженеры создали прибор по уничтожению вирусов в проточной воде

Рязанские инженеры приборного завода вместе с учеными из университета имени Баумана разработали проект модуля для обеззараживания питьевой воды и сточных вод от патогенной микрофлоры, сообщают «Известия».

Принцип работы прибора заключается в воздействии на жидкость высокоинтенсивным импульсным излучением сплошного спектра — от ультрафиолетового до инфракрасного. Обработка воды происходит короткими (около 100 микросекунд) световыми импульсами очень высокой интенсивности, в десятки тысяч раз превышающей мощность традиционных ртутных бактерицидных ламп. Это позволяет уничтожить самые разные виды патогенной микрофлоры, включая SARS-Cov-2. Новая технология не требует применения дополнительных реагентов и не наносит вреда окружающей среде.

По задумке разработчиков, покупателями устройства станут в первую очередь владельцы частных домов и квартир. Ресурса прибора хватает на 1 000 кубометров воды.

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