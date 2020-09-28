До 30 сентября рязанцам надо решить вопрос с кредитными каникулами

У рязанцев есть возможность! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Если у рязанцев доход упал более чем на 30% по сравнению с предыдущим годом, а кредитный договор должен быть заключен до 3 апреля 2020-го, то они имеют право отсрочку погашения основной суммы долга и части процентов на полгода.

Центробанк в Рязани сообщил нам о том, что на середину сентября от жителей области поступили более 16 с половиной тысяч заявок на реструктуризацию кредитов, из них 2296 – в рамках закона о кредитных каникулах. Но по 204 заявлениям изначально предоставленную льготу пришлось аннулировать - ведь заемщики не подтвердили ухудшение финансового положения. По закону в такой ситуации банк может начислить на них штрафы и пени за просрочку платежей.

- Если заемщик соответствует установленным критериям, кредитор не может отказать в предоставлении льготы. Но затем должник обязан в течение 90 дней предоставить документы, которые подтверждают его право, – напоминает заместитель управляющего Отделением Рязань ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Елена Морозова. – Если это требование не выполнено, кредитные каникулы могут быть аннулированы.

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