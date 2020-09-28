В Наташином парке во время раскопок обнаружили старинные флаконы с маслом. Фото: НПЦ "Рязанская археологическая экспедиция" и Владимир К.

Во время раскопок в Верхнем городском парке (Наташином парке) обнаружили старинные флаконы. Об этом сообщается в группе НПЦ «Рязанская археологическая экспедиция».

Один из рязанцев пришел в парк посмотреть стену старинного подвала и наткнулся на находку. В одном из бутыльков, закупоренного деревянной пробкой, находилась жидкость, которая по цвету и запаху напоминала техническое масло.

— По внешнему облику флаконы датируются концом XIX - началом XX веков и могли находиться в торговых помещениях старинного рязанского Гостиного двора, которые прежде располагались как раз точно на месте находки, — комментирует археолог, директор Рязанской археологической экспедиции Василий Конов. — По собственной инициативе мы осматривали, фотографировали траншеи, ожидали увидеть сохранившиеся фундаменты XVIII столетия - они там совершенно точно есть, даже под детской площадкой.

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