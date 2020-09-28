Родные умершего рязанца засудили минздрав и врачей из-за некачественной медпомощи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Рязанском областном суде рассмотрели апелляционную жалобу по иску граждан к межрайонной больнице и министерству здравоохранения Рязанской области о компенсации морального вреда.

Суд установил, что в мае 2017 года гражданин обратился в больницу к травматологу с жалобами на опухоль и боли в подключичной области. В течение двух месяцев состояние пациента ухудшалось – появились боли в почках.

Врач-уролог по результатам УЗИ выписал направление в больницу №11 на операцию, однако специалисты больницы отказались госпитализировать мужчину и отправили обратно в межрайонную клинику для повышения гемоглобина.

Через неделю пациент самостоятельно посетил Ряжскую ЦРБ, где его полностью обследовали и экстренно перевели в Областной клинический онкологический диспансер. Там пациента прооперировали и направили по месту жительства для прохождения лечения у врача-онколога.

В начале октября мужчину госпитализировали в Ряжскую ЦРБ с осложнением, его состояние ухудшалось. Врачи назначили переливание крови. После 10 октября он впал в кому и через несколько дней, не приходя в сознание, скончался.

Представитель ответчика иск не признал. Пояснил, что врачи выставили диагноз, который не опровергнут, и больной получал адекватное лечение.

Выслушав объяснения участников судебного разбирательства, показания свидетелей, мнение помощника прокурора, полагавшей иск необоснованным и не подлежащим удовлетворению, районный суд не усмотрел прямой причинно-следственной связи между действиями врачей и наступлением смерти гражданина. В связи с этим суд отказал матери и жене умершего в компенсации морального вреда.

Апелляционная инстанция не согласилась с выводами суда первой инстанции. По мнению суда, пациент длительное время находился на амбулаторном лечении в поликлинике, при этом контроль общего анализа крови, рентгенодиагностика не проводились, рекомендации ортопеда ОКБ о проведении МРТ-исследования не выполнены. Поэтому суд пришел к выводу о некачественном оказании медицинских услуг.

В итоге областной суд решение районного суда отменил и принял новое решение, в котором удовлетворил иски, взыскав в пользу матери, супруги и несовершеннолетних детей умершего мужчины по 750 тысяч рублей каждому.

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