За сутки в Октябрьском районе произошел резкий прирост больных коронавирусом.
Фото: Артем КИЛЬКИН
На утро 28 сентября в Рязанской области зарегистрировали 8093 человека с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом коронавирус. Из них 4214 человека проживают в Рязани.
Мэрия Рязани обновила данные по количеству зараженных в районах города:
- в Московском районе – 1351 (+5 за сутки) случай;
- в Октябрьском районе – 1185 (+9) человека заболели;
- в Железнодорожном районе – 1023 (+2) случая;
- в Советском районе – 655 (+3) случаев заражения.
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