На пяти улицах Рязани запретят парковку из-за перекрытия в центре

Участки перекрытия. Схема от администрации Рязани.

В Рязани запретят стоянку транспорта на пяти улицах центра города. Администрация Рязани объяснила, что это нужно для «обеспечения беспрепятственного движения общественного транспорта» на время, пока будет перекрыт Астраханский мост.

Парковаться будет нельзя в Посадском переулке, на Почтовой, Новослободской (от д. 17а до д. 10), Лево-Лыбедской (от перекрестка с Николодворянской до д.22), Николодворянской улицах.

Следить за соблюдением запрета чиновники намерены строго:

«Запланированы рейдовые мероприятия по усилению контроля за соблюдением правил дорожного движения на участках объезда моста в том числе с использованием эвакуаторов», - пишет пресс-служба администрации.

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