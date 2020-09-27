На улице Дзержинского в Рязани сбили шедшую по переходу девушку

Фото: vk.com/overhear_rzn.

26 сентября на улице Дзержинского в Рязани сбили пешехода. 26-летняя девушка переходила дорогу по «зебре» у музыкального колледжа и попала под Hyundai Creta.

Как сообщили «Комсомолке» в областном УМВД, инцидент произошел около 22.10. За рулем автомобиля находилась 44-летняя женщина.

Пострадавшая госпитализирована. YA62.ru со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что она получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибленную рану головы и ушиб бедра.