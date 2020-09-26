Вторая волна коронавируса в Рязани? За сутки в регионе выявили еще 40 зараженных коронавирусом человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

По состоянию на 26 сентября в Рязанской области выявили еще 40 новых случаев заражения короновирусной инфекцией – сообщает сайт рязанского правительства. На подтверждении находятся еще 39 условно-положительных тестов.

Это меньше, чем было накануне, 25 сентября, когда было зарегистрировано 42 заболевших. С 20 сентября наблюдался только ежедневный прирост.

Стоит ли говорить о том, что ситуация со «второй волной» стабилизировалась, еще рано, надо подождать несколько дней. И не забывать об элементарных мерах профилактики.

Всего на данный момент уже более 8 тысяч рязанцев заболели короновирусом, из них выздоровело 6681, а умерло 50 человек.

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