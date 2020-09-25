В Рязанской области семь больных COVID-19 подключены к аппаратам ИВЛ

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Рязанской области сообщает, что по состоянию на пятницу, 25 сентября, в больницах региона находятся 193 пациента с диагнозом COVID-19, в том числе один ребенок.

Из них состояние 37 человек врачи оценивают, как удовлетворительное, 142 пациента находятся в состоянии средней степени тяжести, в тяжелом состоянии - 14 человек, семь из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

У остальных зараженных болезнь протекает в легкой форме. Они проходят лечение дома под наблюдением врачей.