Правительство Рязанской области: Если школьник ест, значит ему нравится.

Если ребенку нравится, и он съедает свой горячий обед, значит правительство Рязанской области справилось. Об этом в интервью «РВ» заявил зампред Роман Петряев.

— Поверьте, мы думаем, в первую очередь о детях, — сказал чиновник. — Я сам отец, у моих коллег тоже много детей школьников, они учатся в обычных школах, и мы, безусловно, заинтересованы в качественной организации системы питания.

Напомним, ранее в Государственной Думе РФ заместитель председателя комитета Геннадий Онищенко раскритиковал доклад замминистра образования и молодежной политики Рязанской области Ольги Васиной. Чиновница сообщила, что ситуация в регионе с обеспечением горячим питанием учащихся 1-4 классов благополучная, а выявленные нарушения устранены (читать подробнее).

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