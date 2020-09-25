На М-5 под Рязанью перевернулась «девятка», погиб человек

На какое-то время движение было парализовано. Фото: ГИБДД по Рязанской области.

25 сентября на трассе М5 «Урал» под Рязанью перевернулся ВАЗ-2109. К сожалению, последствия у ДТП трагические: погиб пассажир автомобиля, личность которого устанавливается.

В областном ГИБДД сообщили, что авария случилась на 207 километре трассы М5 «Урал» примерно в 13.00. По предварительной информации, 35-летний водитель не справился с управлением на большой скорости.

Самому водителю и еще одному пассажиру (31 год) понадобилась медицинская помощь. Другие обстоятельства уточняются.