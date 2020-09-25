В Сасове ветеранов Великой Отечественной войны обеспечивают безлимитной мобильной связью

Фото: РРО "Единая Россия".

В Рязанской области продолжается акция «Телефоны – фронтовикам», приуроченная к 75-летию Великой Победы. Ее суть заключается в обеспечении ветеранов бесплатной мобильной связью. Инициаторами выступила партия «Единая Россия» при поддержке Минкомсвязи Российской Федерации. Доставка сотовых телефонов также осуществляется при содействии Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

24 сентября заместитель главы администрации города Сасово, член местного политсовета партии Людмила Амелина, председатель городского Совета ветеранов Галина Пицына и волонтер Ольга Рубцова вручили мобильные телефоны и СИМ-карты с бесплатным тарифным планом участникам Великой Отечественной войны: Александру Матвеевичу Кирееву, Алексею Максимовичу Кузнецову, Прасковье Семеновне Макариковой и Александру Александровичу Осипову.

«Все девайсы оснащены большими экранами и кнопками экстренной помощи, а в память аппаратов внесены номера родственников, скорой помощи и волонтеров», − отметила Людмила Амелина. Она добавила, что акция будет проходить до конца сентября. Мобильные телефоны будут вручены всем участникам войны, проживающим в Сасове.

Напомним, что в Рязанской области ветеранам Великой Отечественной войны в рамках партийного проекта «Историческая память» передадут более 450 мобильных телефонов вместе с сертификатами на безлимитную связь.

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